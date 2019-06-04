РИАМО - 4 июн. Власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома с подземной автостоянкой на западе Москвы, здание построили за счет инвестора, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Ставший доступным для заселения жилой комплекс расположен по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 10, корпус 1 (Западный административный округ, район Тропарево-Никулино).

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. К проверкам жилого дома в Олимпийской деревне привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — отметил председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.

Общая площадь 14-этажной новостройки составляет 10,9 тысячи квадратных метров. В доме 74 квартиры – от однокомнатных до четырехкомнатных.

В подземный паркинг на 72 машино-места можно спуститься на лифте прямо из жилой части здания. Для гостей созданы дополнительные парковки на территории.

Прилегающая территория благоустроена и озеленена: созданы места для отдыха, детские и спортивные площадки.