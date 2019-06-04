РИАМО - 4 июн. Команда из Лобни заняла первое место в дисциплине «фитнес-аэробика» среди юниоров на первенстве Европы, которое прошло в польском Кракове с 31 мая по 1 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«На прошедших в Кракове соревнованиях подмосковные коллективы продемонстрировали все свое мастерство. Результатом стали медали высшей пробы, серебро и пятое место турнира. Желаю нашим командам не переставать совершенствоваться и продолжать бороться за первые места главных международных стартов», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Несколько наград завоевали спортсмены из Лобни. Так, команда «Чайка» стала лидером в первенстве Европы в дисциплине «степ-аэробика» среди юниоров. Команда «Фортуна-лайт» по итогам соревнований расположилась на пятой строчке в дисциплине «аэробика» в возрастной категории «кадеты». Серебряные медали первенства завоевала команда «Победа» из Егорьевска.

Соревнования собрали сильнейших спортсменов из Польши, Чехии, России, Бельгии, Франции, Германии, Финляндии, Италии и Швейцарии.

«Российские команды являются одними из лидеров в соревнованиях по фитнес-аэробике. Внутри нашей страны среди чемпионов регулярно оказываются спортсмены из Подмосковья. Но когда речь идет о первенстве Европы, где в конкурентной борьбе сходятся сильнейшие представители из разных стран, занимать призовые места и побеждать становится гораздо труднее», — сказал Терюшков.