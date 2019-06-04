РИАМО - 4 июн. В Сергиево-Посадском центре материнства и детства появился на свет 3000-й малыш, мальчик Давид весом 4400 граммов и ростом 56 сантиметров, это первый ребенок в семье, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Сергиево-Посадский центр материнства и детства был построен по президентской программе и является современными учреждением родовспоможения на территории Московской области.

«В Подмосковье сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Я поздравляю родителей новорожденного малыша с таким важным событием и желаю его семье крепкого здоровья», – отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

На сегодняшний день в Подмосковье работают 42 учреждения родовспоможения. Сформированная сеть центров материнства и детства, оснащенных современным оборудованием, позволяет выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов.