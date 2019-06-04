Портал E-Katalog собирает и ежедневно обновляет информацию о ценах миллионов товаров в сотнях популярных интернет-магазинов России. Здесь вы найдете все — от мобильных телефонов и ноутбуков до кондиционеров, автомобильных шин и туристических палаток.

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Все, что вам нужно сделать — перейти в интересующую вас категорию или на страницу нужного товара, введя его название в поле поиска. Удобные фильтры по цене и параметрам помогут определиться с выбором, раздел характеристик — ознакомиться с особенностями, характеристиками изделия или сравнить его с аналогами, а функция сравнения цен поможет найти магазин, предлагающий на товар наиболее выгодную цену.

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