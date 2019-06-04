РИАМО - 4 июн. Авария произошла на внутренней стороне МКАД, в результате движение перекрыли, на месте работают оперативные службы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Перекрыто движение с внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект в сторону центра. Произошло ДТП, в результате чего одна машина перевернулась», – говорится в сообщении.

Авария произошла без пострадавших, на месте работают оперативные службы. Водителям посоветовали объезжать данный участок дороги.