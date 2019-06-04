РИАМО – 4 июн. Молодой человек лишился почти 2 миллионов рублей, передав свою рюкзак другу в одном из баров в центре столицы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию 3 июня обратился гражданин 1987 года рождения с заявлением о краже личного имущества.

«Установлено, что 1 июня в период с 03:30 до 05:30 он со своим другом отдыхал в баре «Д» расположенном по адресу: улица Мясницкая, дом 17, строение 1. Свой рюкзак с личными вещами положил в рюкзак друга. Рюкзак передали на хранение знакомой друга, которая работает барменом в указанном баре. После 06:00 заявитель не помнит, что с ним происходило», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что молодой человек очнулся с рюкзаком друга по адресу: Большой Спасоглинищевский переулок, дом 1. Все вещи друга были на месте, отсутствовал рюкзак мужчину, в котором находился мобильный телефон марки iPhone 6 и кошелек с денежными средствами в размере 1 тысячи рублей и банковскими картами ПАО «В».

«Заявитель позвонил своему другу, но ответа не услышал и подумал, что рюкзак у него. Примерно в 14:00 он проснулся дома и решил позвонить в банк, где ему сообщили, что с его карты разными транзакциями списаны денежные средства в размере 1 829 000 рублей», – разъяснил представитель пресс-службы.

По данному факту проводится проверка.