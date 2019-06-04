РИАМО - 4 июн. В тематическом парке развлечений «Остров мечты», который строится на юге Москвы, смонтировали аттракционы «Храм огня», «Птеродактили» и «Веревочную башню падения» в мире динозавров, а также «Ледяную карусель» в тематической зоне «Замок Снежной Королевы», говорится в сообщении пресс-службы парка.

«В тематической зоне «Маугли в стране динозавров» установили сразу три аттракциона. Самым экстремальным в парке станет «Храм огня» – это гигантские качели, которые смогут поднять гостей на высоту 20 метров», - говорится в сообщении.

Аттракцион немецкого производителя Huss Rides Attractions будет работать в нескольких режимах – от спокойного до экстремального, который предусматривает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение.

Качели будут расположены в центре «Святилища», стилизованного под руины древнего города южноамериканских индейцев. Посетители прокатятся над струями светомузыкальных фонтанов и потоками искусственного огня. Имитацию пламени создадут при помощи спецэффектов. Посетить «Храм огня» смогут гости парка в возрасте от 11 лет.

Аттракцион «Птеродактили» итальянского производителя Preston & Barbieri представляет собой классическую карусель, стилизованную под полет на древних птерозаврах. Аттракцион предполагает спокойный режим движения, поэтому воспользоваться им смогут дети от двух лет. Стилистика аттракциона позволит юным посетителям погрузиться в атмосферу зоны «Маугли в стране динозавров».

Еще один аттракцион, установленный в этой тематической зоне – «Веревочная башня падения» от австрийской компании Sun Kid. Аттракцион имеет форму дерева: сидя на специальных стульях, пользователи взбираются по веревочным тросам вдоль ствола на высоту 8 метров. Аттракцион рассчитан как на детскую, так и взрослую аудиторию.

Большая цепочная карусель появилась в тематической зоне «Замок Снежной Королевы». Это одна из крупнейших подобных каруселей на рынке. Диаметр окружности, описываемой креслами с пассажирами во время катания, составляет 18 метров. Во время катания на аттракционе посетители испытают ощущение настоящего полета благодаря эффекту мягкой волны, который возникает из-за кругового движения и наклона центральной колонны карусели.

«Ледяная карусель» будет оформлена в зимней стилистике тематической зоны Снежной Королевы, разработанной специально по заказу парка «Остров мечты». Производитель аттракциона – компания Preston & Barbieri, один из старейших производителей в Италии.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме на юге Москвы. Выбранная концепция позволила объединить на одной площадке всемирно известных зарубежных героев мультфильмов и персонажей, созданных российскими художниками. Тематический парк объединит на своей территории более 40 развлечений. Открытие парка запланировано на осень 2019 года.