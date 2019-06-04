РИАМО – 4 июн. В ночь на вторник вышел последний эпизод мини-сериала «Чернобыль» от американского телеканала HBO, по зрительскому рейтингу сериал обогнал «Игру престолов» и, по версии IMDb, возглавил топ самых популярных сериалов в истории, пишет во вторник газета «Известия».
«Этот сериал сложно назвать обычным. Конечно, слово «Чернобыль» слышали везде — самая страшная техногенная катастрофа широко известна в мире. Реальной фактуры там хватит на добрый десяток картин — от героического фильма до хоррора. Однако вряд ли можно было ожидать, что на Западе вдруг снимут чрезвычайно дорогую телекартину, где все действие разворачивается в дотошно восстановленных позднесоветских реалиях (уровень привычной клюквы плещется в районе погрешности)», — говорится в материале.
«Чернобыль» создал опытный сценарист Крейг Мэйзин, который сделал себе имя на голливудских комедиях. В свободное от заработка время он годами собирал материалы о чернобыльской аварии — сначала из чистого любопытства, затем из восхищения перед историей героизма простых советских граждан.
«Мэйзин лично общался со специалистами, прочитал десятки книг, побывал в зоне отчуждения и потом наудачу отнес проект на канал HBO, где как раз искали новый потенциальный хит», — добавляется в статье.
Сериал концентрируется на фигуре химика Валерия Легасова, члена правительственной комиссии по ликвидации катастрофы, который одним из первых прибыл на место катастрофы и провел четыре месяца в районе Припяти.
«Действие свободно перемещается из тесных припятских квартир к затопленным коридорам станции и даже к Кремлю. В пяти сериях подробно пересказана многомесячная борьба ученых, властей и рядовых ликвидаторов с вышедшей из-под контроля рукотворной стихией — о героях, которые спасли миллионы жизни ценой своей и чьи имена преступно малоизвестны даже на родине», — отмечается в статье.
В «Чернобыле» очень высокая степень правдоподобия. Снимали сериал в Литве, где нашли районы советской жилой застройки и Игналинскую АЭС, построенную по тому же плану, что и Чернобыльская. Все актеры перед съемками прочитали «Чернобыльскую молитву» Светланы Алексиевич, основанную на интервью с участниками событий.
Однако ликвидаторы отнеслись к проекту без энтузиазма. Из опрошенных изданием специалистов сериал почти никто не смотрел.
«Буквально сразу после аварии в Чернобыль прибыла съемочная группа, готовившая серию фильмов о советской энергетике.
Среди сотрудников студии документального кино был и Олег Воинов. По его мнению, вышедший сериал очень слабый, в нем много искаженных фактов, это «очередная попытка рассказать о русском национальном горе, не зная о нем ничего», — отмечается в материале.
По мнению жителя подмосковной Балашихи, ветерана Чернобыля Владимира Буйнякова, в сериале только половина правды, но он все равно дает общее представление о катастрофе века.
Сериал похвалил и министр культуры РФ Владимир Мединский, который отметил, что «Чернобыль» сделан ярко, интересно, с любовью и симпатией к простому человеку.
Сейчас в России также готовятся проекты, посвященные катастрофе. В прошлом году стартовали съемки одноименного сериала Алексея Мурадова, который рассказывает о тех событиях сквозь призму шпионского триллера. В 2020 году должен выйти масштабный проект артиста и режиссера Данилы Козловского «Опасная вода», который расскажет об истории небольшой инженерной группы, предотвратившей еще один взрыв на электростанции.
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