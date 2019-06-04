РИАМО - 4 июн. На пересечении проезда Дежнева и Сухонской улицы в столице автомобиль каршеринга столкнулся с другой машиной, в результате происшествия пострадали два человека, причины аварии устанавливаются, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Сегодня утром на пересечении Дежнева и Сухонской столкнулись два автомобиля. Один из них - автомобиль каршеринга. В результате ДТП пострадали два человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

Сейчас в ГИБДД хотят ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Представители профессионального сообщества одобрили инициативу, но предупредили о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.