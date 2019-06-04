РИАМО – 4 июн. Неизвестный украл у мужчины велосипед стоимостью 50 тысяч рублей, который был оставлен возле одного из фитнес-клубов на Берсеневской набережной, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию 3 июня обратился гражданин 1986 года рождения с заявлением о краже велосипеда.

«Неизвестное лицо, находясь около фитнес клуба «Р», по адресу: Бересеневская набережная, дом 6, строение 3, похитил велосипед марки Trek 3500 серебристого цвета, принадлежащий мужчине», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что причиненный ущерб составил 50 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка, резюмировал представитель пресс-службы.