РИАМО – 4 июн. Оператор «Ростелеком» начал вести переговоры об аренде бизнес-центра Dominion Tower на Шарикоподшипниковской улице около станции метро «Дубровка», пишет во вторник газета «Ведомости».

Общая площадь Dominion Tower составляет 21,4 тысячи квадратных метров, из них 10,8 тысячи квадратных метров – арендопригодная, уточняется на сайте объекта. Кроме того, конструкция здания – а именно наличие в нем атриума – позволяет увеличить площадь, пригодную для аренды, до 14 тысяч квадратных метров, отмечают три консультанта, работавших с объектом.

«Переговоры об аренде площадей в комплексе находятся в продвинутой стадии, но пока никаких документов о сделке не подписано. Dominion Tower – знаковое здание для Москвы: единственный офисный проект знаменитого британского архитектора иракского происхождения Захи Хадид (умерла в 2016 году - ред.). Его построила «Доминион-М» (входит в девелоперскую компанию «Пересвет-инвест») в 2015 году. Но затем он сперва перешел «Сафмару» семьи Михаила Гуцериева, а потом вместе с некоторыми другими активами группы оказался у банка «Траст», – рассказали изданию два человека, близких к разным сторонам сделки.

В прошлом году комплекс намеревалась купить ГК «Регион», но сделка так и не состоялась. Сейчас Dominion Tower выставлен на продажу за 3 миллиарда рублей.

«Основной офис «Ростелекома» расположен в бизнес-центре Comcity в Румянцеве. Компания еще в 2011 году договорилась об аренде там 90 тысяч квадратных метров, но позже сделку пересмотрели – 48 тысяч квадратных метров», – уточняется в материале.

Помимо этого, у телекоммуникационного оператора есть здание на Гончарной улице, где сосредоточено руководство.

«Новые площади могли понадобиться «Ростелекому» в связи как с продажей в прошлом году здания на Никитском бульваре, где располагались подразделения оператора, так и с ростом бизнеса компании, которая хочет консолидировать часть структур в одном месте», – предположил управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.

С ним согласен и директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков.

«Только в прошлом году «Ростелеком» приобрел компании Solar Security (информационная безопасность) и «Старт2ком» (программное обеспечение)», – дополнил он.

Ставка аренды в Dominion Tower, по оценке Казанского, может составлять 25 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год без учета налогов и операционных расходов.

«Оценка Лосюкова ниже – 20,5 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год. Получается, «Ростелеком» будет ежегодно платить за новый офис 221–270 миллионов рублей или 287–350 миллионов после перестройки здания», – разъясняется в статье.

Если «Ростелеком» и банк «Траст» согласуют все условия, это будет одна из крупнейших арендных офисных сделок в нынешнем году.

«По данным руководителя отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Елизаветы Голышевой, в этом году Росбанк арендовал более 15 тысяч квадратных метров во второй фазе бизнес-центра «Око» в «Москва-сити», – добавляется в сообщении.

Остальные сделки гораздо меньше: Tele2 (принадлежит «Ростелекому») расширила площади в бизнес-центре Comcity на 5,2 тысячи квадратных метров, там же Coca-Cola HBC Eurasia арендовала 4,8 тысячи квадратных метров.

Ранее в СМИ появились данные о том, что что Газпромбанк договорился об аренде 10 тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Ина хаус». Неизвестная госструктура снимет 9 тысяч «квадратов» в комплексе «Кругозор». Однако пока эти сделки не закрыты.

Представители «Ростелекома» и «Траста» отказались комментировать ситуацию.