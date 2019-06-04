РИАМО - 4 июн. Москва к 2025 году имеет все шансы войти в десятку самых посещаемых городов в Европе, благодаря этому туристическая выручка увеличится более чем вдвое - до 1,5 триллиона рублей, туристический поток – в 1,4 раза до 31,8 миллиона прибытий в год, в том числе до 5,9 миллиона человек из дальнего зарубежья, пишет во вторник газета «Ведомости».

Такие расчеты приводят аналитики Boston Consulting Group (BCG) в исследовании «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма».

«Для достижения этих показателей необходимо выполнить несколько условий. Среди них создание агентства Visit Moscow, которое бы отвечало за продвижение всех видов туризма и налаживало сотрудничество с ключевыми участниками рынка; упрощение визового режима – от безвизового до выдачи электронных виз или виз по прилете; повышение доступности авиасообщения, включая стимулирование новых авиамаршрутов в Москву и создание условий для развития лоукостеров; развитие гостиниц и других средств размещения; повышение качества обслуживания, в том числе уровня владения иностранными языками», - говорится в статье.

Авторы исследования отмечают, что за последние годы облик Москвы кардинально обновился, создается комфортная среда. Длина пешеходных улиц с 2011 года увеличилась в пять раз, и по этому показателю город находится на седьмом месте в мире, а по доле парков от площади города – на втором, с 2013 года в городе стало в четыре раза больше станций велопроката.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин отмечает, что у Москвы очень большой туристический потенциал – уже сегодня это бренд, поэтому продвижение города среди потенциальных иностранных путешественников необходимо.

При этом, по его мнению, основными пунктами в реализации туристического потенциала города остаются виза и доступность авиасообщения.

«Основа крупнейших туристических мегаполисов – небогатые туристы, которые живут в хостелах и арендуют квартиры, и для них эти два вопроса ключевые», – рассуждает он.

Решение визового вопроса может сгенерировать такой потенциал роста пассажиропотока, что появление новых перевозчиков, в том числе лоукостеров, станет неизбежным, указывает директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

В остальном, по мнению экспертов, уровень гостеприимства в Москве высокий.

Руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова напоминает, что Москва – уже один из самых развитых с точки зрения гостиничного сегмента городов как России, так и мира.

«Основной показатель неразвитости этого направления – среднегодовая загрузка гостиниц. В Москве для качественных объектов она достигает 70%, что говорит об отсутствии какого-либо дефицита», - добавила Смирнова.

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