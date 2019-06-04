РИАМО – 4 июн. Наиболее высокие темпы роста зарплат в России у специалистов сфер здравоохранения и социальных услуг, эксперты считают, что это связано с исполнением майских указов президента РФ, пишет во вторник газета «Известия».

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года. Самыми дорогими специалистами остались те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях. В пересчете на месяц нефтяники и газовики получали около 130 тысяч рублей. На втором месте по-прежнему остается сфера производства табачных изделий, где платят 739 рублей в час, или порядка 121 тысячи рублей в месяц. На третьем месте - производство кокса и нефтепродуктов — здесь в среднем получают 735 рублей в час, или 121 тысячу рублей в месяц.

«При этом темп роста зарплат в топ-3 самых доходных отраслей оказался ниже среднего по стране и не превысил 8%. Наиболее же заметно подорожал труд специалистов в области здравоохранения и социальных услуг. Почасовая оплата выросла на 23% до 260 рублей в час (около 43 тысяч в месяц)», — говорится в материале.

Кроме того, сильно увеличились доходы тех, кто работает в сферах рыболовства и рыбоводства и производстве прочих готовых изделий, — на 18%, до 627 и 297 рублей в час соответственно (103 тысячи и 49 тысяч рублей).

В среднем в России в 2018 году труд оценили в 332 рубля в час. Это на 11% больше, чем годом ранее.

При этом приведенные Росстатом данные касаются именно сфер деятельности компаний, а не профессий конкретных людей.

Как считает гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлев, наиболее заметный рост зарплат в сфере здравоохранения и соцуслуг связан с исполнением майских указов президента.

Согласно указу Владимира Путина от мая 2012 года, средняя зарплата соцработников, включая работников медицинских организаций, младший и средний медицинский персонал, должна была вырасти до 100% от средней зарплаты в данном регионе к 2018 году. Для работников медицинских организаций, имеющих высшее образование и предоставляющих медицинские услуги, зарплата должна была вырасти до 200% от средней зарплаты в соответствующем регионе.