РИАМО – 4 июн. До конца года в Некрасовке возведут два новых детских сада, на юго-востоке города продолжается активное строительство объектов социальной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В последние годы район Некрасовка активно развивается. Здесь появляются новые жилые кварталы, которые комплексно обеспечиваются всей необходимой социальной инфраструктурой», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что уже с начала этого года здесь были введены в эксплуатацию подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест, а также детский сад на 350 мест в 6 квартале Некрасовки.

«А до конца года будут достроены еще два детских сада на 500 мест в 7 и 11 кварталах Некрасовки», – дополнил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что также для улучшения транспортной доступности в этом районе строятся новые дороги и станции метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 июня открыл для пассажиров четыре станции метро Некрасовской линии: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

«Начинает сбываться мечта, когда в Некрасовку приходит метро. Сегодня такой крупный, большой этап – запускаем первые четыре станции новой ветки метро», – подчеркнул градоначальник.