РИАМО – 4 июн. Глава Духовного управления мусульман РФ, совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин рассказал, что российские мусульмане в праздник Ураза-байрам молятся о своей отчизне и прекращении конфликтов в странах Ближнего Востока, сообщает РИА Новости.

Во вторник мусульмане отмечают один из своих главных праздников - Ураза-байрам. Утром в российских мечетях совершается праздничный намаз. На молитву в Соборной мечети столицы пришли десятки тысяч верующих.

«В этот благословенный день мы, мусульмане России, обращаемся ко Всевышнему Аллаху даровать нам мир, милость, благословение и благоденствие. Мы сегодня вспоминаем и о наших братьях, живущих на земле Палестины, Ирака, Сирии и Афганистана, где, к сожалению, до сих пор проливается кровь, до сих пор не установлены мир и справедливость», – сказал Гайнутдин.

Он полагает, что сегодня «весь исламский мир, 2 миллиарда населения Земли» молятся о даровании мира - «чтобы не проливалась человеческая кровь, чтобы не было террористических актов» и чтобы никто не отнимал человеческую жизнь.

«И я сегодня молюсь о мире, благоденствии и процветании и в нашей любимой отчизне России», – подчеркнул муфтий.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, приглашают в гости соседей и родственников, совершают ответные гостевые визиты с подарками.