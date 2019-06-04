РИАМО – 4 июн. Юноша разбился насмерть при падении из окна на свидании в подмосковной Коломне, сообщает РЕН ТВ.

«Несовершеннолетнего с тяжелыми травмами доставили в местную больницу. Спустя некоторое время он скончался. Правоохранительные органы выяснили, что подросток находился на свидании с девушкой и выпил бутылку водки», – говорится в сообщении.

В ходе распития крепких напитков подросток случайно выпал из окна и получил травмы, несовместимые с жизнью.

«По факту инцидента проводится проверка», – заключается в материале.

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