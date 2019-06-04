РИАМО – 4 июн. Сотрудники Роскачества обнаружили бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, сообщает Федеральное агентство новостей.
Также подобные бактерии были найдены в одной из проверенных торговых марок листового черного чая.
«Были исследованы 48 листовых и 35 упаковок пакетированных чаев наиболее распространенных на российском рынке торговых марок. Это чаи производства РФ, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши. Их оценили по 178 пунктам», – говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты нашли в одном из образцов плесень, в три раза превышающую норму.
«В другом количество плесени было больше в четыре раза. При этом подделок в образцах чая не нашли. Специалисты Роскачества также не выявили превышений по содержанию потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов», – уточняется в статье.
Ранее Росконтроль назвал марки самого вкусного и полезного черного чая.
«Специалисты Росконтроля провели масштабное исследование черного крупнолистового чая, проверив семь популярных брендов, среди которых «Крепкие традиции», Akbar, Tess, Riston, «Альманах», Lipton и Beta tea», – перечисляется в материале.
Сотрудники ведомства исследовали напиток по 50 показателям вкуса, безопасности, содержания полезных веществ и соответствия маркировке. В ходе теста специалисты высказали нарекания к вкусу чая марки «Крепкие традиции», его отнесли не к высшему, а второму сорту.
«Замечания также получила и марка Lipton», – дополняется в статье.
Помимо этого, содержание кофеина во всех образцах, как отметили в Росконтроле, находится на отметке в 3%.
«Лучшими сортами по содержанию танина, по мнению специалистов, являются «Альманах», Lipton, Akbar и Riston», – подчеркивается в сообщении.
Все образцы чая прошли проверку на безопасность, разъяснили в Росконтроле. При этом во всех напитках обнаружили остаточные количества пестицидов, эксперты заверили, что они не могут причинить человеку вред.
«Лучшими марками, по итогам исследования, названы Beta tea и Tess, в то время как «Крепкие традиции» и Lipton попали в список товаров с замечаниями», – резюмируется в материале.
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