РИАМО – 4 июн. Сотрудники Роскачества обнаружили бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также подобные бактерии были найдены в одной из проверенных торговых марок листового черного чая.

«Были исследованы 48 листовых и 35 упаковок пакетированных чаев наиболее распространенных на российском рынке торговых марок. Это чаи производства РФ, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши. Их оценили по 178 пунктам», – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты нашли в одном из образцов плесень, в три раза превышающую норму.

«В другом количество плесени было больше в четыре раза. При этом подделок в образцах чая не нашли. Специалисты Роскачества также не выявили превышений по содержанию потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов», – уточняется в статье.

Ранее Росконтроль назвал марки самого вкусного и полезного черного чая.

«Специалисты Росконтроля провели масштабное исследование черного крупнолистового чая, проверив семь популярных брендов, среди которых «Крепкие традиции», Akbar, Tess, Riston, «Альманах», Lipton и Beta tea», – перечисляется в материале.

Сотрудники ведомства исследовали напиток по 50 показателям вкуса, безопасности, содержания полезных веществ и соответствия маркировке. В ходе теста специалисты высказали нарекания к вкусу чая марки «Крепкие традиции», его отнесли не к высшему, а второму сорту.

«Замечания также получила и марка Lipton», – дополняется в статье.

Помимо этого, содержание кофеина во всех образцах, как отметили в Росконтроле, находится на отметке в 3%.

«Лучшими сортами по содержанию танина, по мнению специалистов, являются «Альманах», Lipton, Akbar и Riston», – подчеркивается в сообщении.

Все образцы чая прошли проверку на безопасность, разъяснили в Росконтроле. При этом во всех напитках обнаружили остаточные количества пестицидов, эксперты заверили, что они не могут причинить человеку вред.

«Лучшими марками, по итогам исследования, названы Beta tea и Tess, в то время как «Крепкие традиции» и Lipton попали в список товаров с замечаниями», – резюмируется в материале.

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