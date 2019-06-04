РИАМО - 4 июн. На Координационном совете Ленинского муниципального района Подмосковья заслуженные жители c активной гражданской позицией и представляющие интересы граждан высказались в поддержку формирования на территории района городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Как отмечается в сообщении, важная муниципальная реформа подходит к логическому завершению в Подмосковье. Поселения Ленинского района – это уже полноценные микрорайоны, которые не могут существовать отдельно друг от друга, а люди ждут качественного управления и другого уровня жизни. Административная реформа позволит совершить значительный прорыв в развитии муниципалитета.

«На совете присутствовали представители разных политических партий, в том числе «Единой России», КПРФ, ЛДПР. А также руководители общественных организаций и профсоюзов», – говорится в сообщении.

Как отметила председатель Ленинского районного отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Людмила Лернер, в объединенном округе многие проблемы решаются эффективнее, это видно на примере других муниципалитетов.

«На всей территории действуют единые стандарты благоустройства и единые тарифы ЖКХ, меньше бюрократической волокиты. Когда полномочия не делятся на районные и поселенческие – важные для людей решения принимаются быстрее», – уточнила она.

Председатель Координационного совета Феликс Жамалиев, считает, что перемены назрели уже давно, а политики, которые сейчас выступают против административной реформы, просто не уверены в своих силах. Ведь после проведения реформы муниципалитет ожидают новые выборы.

«Уверен, что этот вопрос назрел уже давно. Местные администрации не в состоянии удовлетворить запросы жителей, растущих микрорайонов, а некоторые депутаты и вовсе не компетентны. Те из них, кто сейчас пытается внести смуту в этом вопросе, просто боятся, что в условиях более жесткой конкуренции их не выберут», – дополнил Жамалиев.

Ранее глава Ленинского района Валерий Венцаль обратился к депутатам с инициативной объединения муниципалитета в городской округ, по его мнению, это позволит сэкономить средства.