РИАМО – 4 июн. Сотрудник службы безопасности Московского метрополитена помог полицейским задержать мужчину, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Сотрудник службы безопасности Московского метрополитена помог задержать подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Инспектор заметил в вагоне неопрятно одетого пассажира, похожего на разыскиваемого полицией преступника. Соответствующая ориентировка поступила в службу безопасности метро накануне. Инспектор немедленно отвел пассажира в комнату полиции, где подозреваемый и был задержан», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, он отметил, что сотрудники службы безопасности не только исполняют возложенные на них обязанности, но и оказывают всемерное содействие правоохранительным органам.

«Это далеко не первый случай, когда сотрудники метро оказывают помощь в поимке подозреваемых в преступлении. Как правило, речь идет о лицах, которые совершили правонарушения на территории метро. Однако в этот раз сотрудник помог найти подозреваемого в преступлении, совершенном вне метрополитена», – дополнил представитель пресс-службы.

Собеседник уточнил, что ранее стало известно о том, что сотрудник службы безопасности помог пассажиру вернуть крупную сумму, забытую в банкомате, а также в СМИ писали об эпизоде, когда сотрудники службы безопасности метро помогли вернуть найти женщине украденный чемодан.