РИАМО – 4 июн. В России сотрудники Госавтоинспекции хотят ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав, пишет во вторник газета «Известия».

Представители профессионального сообщества одобрили инициативу, но предупредили о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.

«В настоящий момент в ГИБДД рассматривают вопрос о создании единой базы злостных нарушителей правил дорожного движения для каршеринговых компаний», – сказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

По его мнению, такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан.

«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов – были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД. В базу данных будут внесены сведения о всех нарушителях: как россиянах, так и иностранцах», – уточнил Мишуров.

По сведениям Сбербанка, ведущего статистику по каршерингу, количество пользователей по всей стране в 2018 году достигло 229 тысяч человек.

«Средняя цена поездки составила 260 рублей. Молодежь в возрасте 18-20 лет ездит на каршеринговых машинах в более поздние часы и чаще других пользуется арендой авто по субботам», – уточняется в материале.

С ростом числа каршеринговых компаний растет и число новичков на дорогах, у которых нет опыта вождения, дополнил председатель межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян.

«Даже если они не попадают в аварии, то как минимум могут создавать опасные ситуации, повреждать автомобиль – например, задевают столб, когда паркуются», – дополнил он.

Поддерживают инициативу ГИБДД также представители профессионального сообщества.

Так, заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков подчеркивает, что именно такие водители создают аварийные ситуации на дорогах.

С другой стороны, при возможном введении запрета нужно предусмотреть и все его вероятные последствия, поясняет лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин.

«Запрет может привести к появлению нелегального рынка – там будут продавать аккаунты других водителей, чтобы сервисом можно было пользоваться тем, кому это запрещено по закону. К тому же многие активные пользователи каршеринга у себя на родине могут быть злостными нарушителями, но по приезде в Россию поменять документы – хотя бы одну букву. После этого наши правоохранительные органы уже не смогут узнать, нарушал ли ПДД прибывший к нам водитель или нет. Этот момент обязательно надо учитывать при принятии соответствующего документа. Например, стоит получить доступ к базам нарушителей соседних государств», – считает эксперт.

Информация об авариях с участием каршеринговых авто регулярно появляется в СМИ.

«Так, в начале мая в Москве такая машина протаранила стелу и столб и в итоге сгорела. Ранее под Челябинском водитель утопил арендованную машину в озере», – уточняется в статье.