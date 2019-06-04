РИАМО – 4 июн. В России сотрудники Госавтоинспекции хотят ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав, пишет во вторник газета «Известия».
Представители профессионального сообщества одобрили инициативу, но предупредили о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.
«В настоящий момент в ГИБДД рассматривают вопрос о создании единой базы злостных нарушителей правил дорожного движения для каршеринговых компаний», – сказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
По его мнению, такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан.
«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов – были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД. В базу данных будут внесены сведения о всех нарушителях: как россиянах, так и иностранцах», – уточнил Мишуров.
По сведениям Сбербанка, ведущего статистику по каршерингу, количество пользователей по всей стране в 2018 году достигло 229 тысяч человек.
«Средняя цена поездки составила 260 рублей. Молодежь в возрасте 18-20 лет ездит на каршеринговых машинах в более поздние часы и чаще других пользуется арендой авто по субботам», – уточняется в материале.
С ростом числа каршеринговых компаний растет и число новичков на дорогах, у которых нет опыта вождения, дополнил председатель межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян.
Поддерживают инициативу ГИБДД также представители профессионального сообщества.
Так, заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков подчеркивает, что именно такие водители создают аварийные ситуации на дорогах.
С другой стороны, при возможном введении запрета нужно предусмотреть и все его вероятные последствия, поясняет лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин.
«Запрет может привести к появлению нелегального рынка – там будут продавать аккаунты других водителей, чтобы сервисом можно было пользоваться тем, кому это запрещено по закону. К тому же многие активные пользователи каршеринга у себя на родине могут быть злостными нарушителями, но по приезде в Россию поменять документы – хотя бы одну букву. После этого наши правоохранительные органы уже не смогут узнать, нарушал ли ПДД прибывший к нам водитель или нет. Этот момент обязательно надо учитывать при принятии соответствующего документа. Например, стоит получить доступ к базам нарушителей соседних государств», – считает эксперт.
Информация об авариях с участием каршеринговых авто регулярно появляется в СМИ.
«Так, в начале мая в Москве такая машина протаранила стелу и столб и в итоге сгорела. Ранее под Челябинском водитель утопил арендованную машину в озере», – уточняется в статье.
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