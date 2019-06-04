РИАМО – 4 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников драки в Красногорске, в которой был убит экс-боец спецназа ГРУ Никита Белянкин, сообщает ТАСС.

Задержание произвели 3 июня.

«Я беседовал с оперативными сотрудниками полиции. Они мне сказали, что задержан один из участников драки. Мне не сказали ничего о том, кто он такой. Основной подозреваемый, который и пырнул моего сына ножом, насколько я понял, в бегах.

Возможно, он уехал из России», – сказал отец убитого молодого человека Алексей Белянкин.

Однако в пресс-службе главка подмосковной полиции данную информацию пока не подтверждают.

«Ранее в СК РФ, который ведет следствие по делу об убийстве экс-военнослужащего, заявили, что пока никто не задержан», – уточняется в материале.

Ранее в Путилкове в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате инцидента был убит Белянкин, попытавшийся разнять участников драки.