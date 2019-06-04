РИАМО – 4 июн. Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии метро Москвы снова принимает пассажиров в обычном режиме, вход на станцию зарывали на несколько часов из празднования Ураза-байрама, сообщается в Twiter-аккаунте столичной подземки.

Во вторник, в день празднования Ураза-байрама, с 5:30 на несколько часов закрывали на вход на станцию «Проспект мира» Кольцевой линии, прибывшие на нее пассажиры могли выйти в город или перейти на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

«Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии снова работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, приглашают в гости соседей и родственников, совершают ответные гостевые визиты с подарками.