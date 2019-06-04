РИАМО – 4 июн. Известная телеведущая, журналистка Ксения Собчак вступилась за блогера Евгения Баженова (BadComedian), которому ранее предъявили судебный иск из-за обзора фильма «За гранью реальности», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Собчак заявила, что вся ситуация вокруг блогера ее ужасает. Телеведущая считает, что его «прессуют» из-за критики отечественных фильмов. По ее словам, Баженов популяризирует российское кино», – говорится в сообщении.

Телеведущая уверена, что деятельность BadComedian приносит только пользу.

«Благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают», – отметила Собчак в своем Telegram-канале.

Накануне Баженов рассказал, что может закрыть свой канал на YouTube из-за иска компании Kinodanz.

«Ее представители считают, что в обзоре на фильм «За гранью реальности» блогер «нарушил объемы цитирования». Баженов высказал мнение, что иск является попыткой закрыть его обзоры после критики в адрес компании. Он напомнил, что в российском законодательстве нет прописанной информации о нормах цитирования», – добавляется в материале. Сумма иска составляет 1 миллион рублей.

Кроме Собчак, Баженова поддержал продюсер Александр Роднянский. По его мнению, критика со стороны популярных видеоблогеров, даже острая и неприятная, является неотъемлемой частью здорового общества. Он полагает, что ситуация с Баженовым является «давлением с помощью странных судебных исков».

«Для развития нашей индустрии нужны люди, которые честно и непредвзято, остро и неподкупно высказываются о наших фильмах», – подчеркнул Роднянский.

Продюсер отметил, что попытки заставить блогера прекратить публиковать обзоры являются «трусостью, непрофессионализмом и цензурой».