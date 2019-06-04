© РИАМО
, Николай Корешков
Во вторник мусульмане отмечают Ураза-байрам, или Праздник разговения. Это один из двух важнейших исламских праздников, завершающий пост месяца Рамадан.
© РИАМО
, Николай Корешков
В день праздника мусульмане совершают ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.
© РИАМО
, Николай Корешков
C раннего утра праздничные молитвы начались во всех четырех комплексах мечетей Москвы.
© РИАМО
, Николай Корешков
В течение последних нескольких лет праздничные намазы проводятся не только в мечетях столицы, которые не могут вместить всех желающих, но и на временных площадках, выделяемых на основании обращений мусульманских религиозных организаций.
© РИАМО
, Николай Корешков
Площадки оборудованы всем необходимым для проведения праздничного богослужения, там дежурят бригады скорой помощи и полицейские.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: Празднование Ураза‑байрама в Москве.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: Празднование Ураза‑байрама в Москве.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: Празднование Ураза‑байрама в Москве.
© РИАМО
, Николай Корешков
Движение транспорта во вторник закрыли по ряду московских улиц.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: Празднование Ураза‑байрама в Москве.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: Празднование Ураза‑байрама в Москве.
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