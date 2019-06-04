РИАМО - 4 июн. В подмосковных Серебряных Прудах два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, в результате один человек погиб, двое пострадали, всех участников дорожного движения призвали быть внимательными, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 07:05 на 168 километре дороги Р-22 «Каспий» в Серебряных Прудах произошло встречное столкновение трех транспортных средств: двух легковых и одного грузового автомобилей. В результате происшествия один человек погиб, два человека получили различные травмы», – отмечается в сообщении.

Автомобилистов призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.