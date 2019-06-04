РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех мусульман в Подмосковье с Ураза-байрамом и пожелал им, чтобы этот праздник наполнил сердца радостью и теплом, принес в дома мир и согласие, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Ураза-байрам напоминает о вечных ценностях – чистоте души, стремлении к добру и милосердию. Мусульманские организации Подмосковья многое делают для воспитания духовности, взаимообогащения культур, развития традиций дружбы и добрососедства. Эта работа заслуживает большого уважения», - сказал Воробьев.

Он также пожелал крепкого здоровья верующим, их детям и всем близким и любимым людям.

«Счастья, благополучия, важных жизненных достижений и успехов в добрых делах!» - добавил губернатор.

Ураза-байрам – исламский праздник, который отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день праздника мусульмане совершают ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.

Для празднования Ураза-байрама на территории Подмосковья подготовили 47 площадок в местах компактного проживания мусульман.