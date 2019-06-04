РИАМО – 4 июн. Жители столицы определят округа для электронного голосования на выборах в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы выбрать округа для эксперимента, надо зарегистрироваться на портале mos.ru.

«Участники проекта «Активный гражданин» определят избирательные округа, в которых этой осенью пройдет электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы», – говорится в сообщении.

Горожанам предстоит выбрать три округа из перечня, подготовленного Московской городской избирательной комиссией: округ №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково); округ №8 (Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол); округ №10 (Северный, Лианозово, Бибирево); округ №11 (Алтуфьевский, Марфино, Отрадное); округ №12 (Свиблово, Северное и Южное Медведково); округ №13 (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский); округ №24 (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый); округ №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное); округ №39 (Троицк, Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Внуково, Ново-Переделкино).

«Чтобы выбрать округа для эксперимента, необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. В личном кабинете должны быть заполнены поля с информацией о фамилии, имени, отчестве и дате рождения, электронной почте и телефоне, адресе регистрации по месту жительства, СНИЛСе и паспортных данных», – подчеркивается в материале.

Жители избирательных округов, где будет проводиться электронное голосование, получат возможность отдать голос за своего кандидата дистанционно.

«Таким образом, принять участие в выборах смогут даже те, кто находится в отъезде или не может отлучиться с работы», – уточняется на сайте.

Регистрация избирателей начинается за 45 дней и заканчивается за три дня до даты проведения выборов. В этот период жителям выбранных округов нужно подать заявление на включение в реестр электронных избирателей или отозвать его, если изменились обстоятельства.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.