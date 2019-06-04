РИАМО - 4 июн. На Новороссийской улице в Москве произошло столкновение двух автомобилей, в результате происшествия пострадал один человек, причины произошедшего устанавливаются, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На улице Новороссийская в районе дома 27 столкнулись два легковых автомобиля - Kia и Ford. В результате пострадал один человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.