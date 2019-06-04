РИАМО – 4 июн. В 167 культурных центрах Москвы стартовала программа городского летнего отдыха «КультЛето», в рамках которой будут работать познавательные и развлекательные кружки и секции, где горожане смогут научиться играть на барабанных установках, рисовать в технике граттажа, а также освоить творческие профессии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве начинается программа общегородского летнего отдыха «КультЛето». Познавательные и развлекательные кружки и секции откроются в 167 культурных центрах столичного департамента культуры. На занятиях можно будет научиться играть на барабанных установках, рисовать в технике граттажа и освоить кинематографические профессии», – говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что проект «КультЛето» проходит уже в третий раз. Продлится он до 31 августа.

«Мастер-классы и полноценные курсы рассчитаны на горожан всех возрастов: и на детей, и на подростков, и на взрослых. На занятиях можно будет не только научиться новому и интересно провести время, но и получить базовые навыки по некоторым творческим специальностям», – подчеркнула она.

Все курсы пройдут в формате интенсивов, то есть на занятия нужно будет приходить каждый день. Это даст возможность полностью погрузиться в творческую или научную деятельность или освоить навыки некоторых профессий, например актера, журналиста.

«Продолжительность интенсивов – от двух дней до двух месяцев. Кстати, родители смогут оставлять детей в культурном центре на полдня или дольше – в зависимости от образовательной программы», – дополнили в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.

Всего для детей и взрослых разработали порядка 800 интенсивов. Больше половины из них будут бесплатными. Записаться на занятия можно по телефону ближайшего культурного центра. Полный список студий и кружков – на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.

«Так, до 7 июня в культурном центре «Москворечье» детей от пяти лет и взрослых ждут на занятиях по прикладному изобразительному искусству. Горожан научат основам техники воскографии, или граттажа. Это способ рисования при помощи процарапывания пером или другим острым инструментом бумаги или картона, покрытых тонким слоем туши и воска», – поясняется в материале.

В клубе «Орехово» до 28 июня будет открыт городской тематический лагерь «Орехвардс». Там будут работать четыре смены, или факультета, где дети от семи до 15 лет смогут освоить азы той или иной профессии.

Кроме того, в центре «Москвич» с 10 июня будет работать анимационная мастерская. Дети в возрасте от семи до 10 лет за 10 дней общими усилиями создадут мультфильм.

«Для людей старшего возраста в клубе «Современник» подготовили курс по рисованию. Его можно будет посещать с 22 по 26 июля. Участники освоят базовые навыки рисования акварелью и гуашью и нарисуют натюрморт», – уточняется в сообщении.

Также культурный центр «Северный» приглашает горожан от 30 до 60 лет на пятидневный курс, где можно будет научиться парным танцам.

Для ребят, которые мечтают познакомиться с профессией архитектора, в культурном центре «Берендей» организовали творческий интенсив «Арх Лаб». Он пройдет с 19 по 22 августа. Его участники смогут развить пространственное мышление, научатся чувствовать пропорции и цвет. Курс рассчитан на детей и подростков от семи до 17 лет.

Программа общегородского летнего отдыха «КультЛето» впервые стартовала в 2017 году. В прошлом году в проекте появились занятия для взрослых. Всего подобные занятия в культурных центрах уже посетили свыше 15 тысяч горожан.

В последние годы в Москве расширяются возможности для детского отдыха и досуга в дни летних каникул. К примеру, с 3 июня также начнет работать программа «Московская смена». Для юных москвичей от семи до 14 лет подготовили три смены продолжительностью не менее 21 дня каждая. Первая смена (образовательная, физкультурно-оздоровительная и социальная) начала работу в июне, вторая (физкультурно-оздоровительная и социальная) стартует в июле, а третья (социальная) – в августе.