РИАМО – 4 июн. Полицейские в городском округе Истра задержали подозреваемого в незаконном сбыте и хранении арсенала оружия, им оказался 32-летний уроженец Пензенской области, изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» злоумышленник был задержан в селе Павловская Слобода в момент продажи покупателю предмета, внешне схожего с автоматом «АК», за 50 тысяч рублей, который, согласно баллистическому исследованию, относится к категории нарезного огнестрельного оружия», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она дополнила, что в ходе обыска по месту временного проживания правонарушителя на территории земельного участка сотрудниками полиции обнаружены и изъяты: предмет, конструктивно схожий с автоматом, пулеметная лента, более 50 патронов различного калибра и 250 граммов пороха.

«Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу», – пояснила Петрова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.