РИАМО – 4 июн. В Москве организована проверка по факту ДТП со служебным автомобилем полиции на Кутузовском проспекте, в результате инцидента пострадавших нет, машины получили технические повреждения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Вечером 3 июня водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь по Кутузовскому проспекту в сторону центра города, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным автомобилем полиции Kia, следовавшим с включенными спецсигналами.

«После ДТП автомобиль ВАЗ-2115 совершил столкновение еще с тремя транспортными средствами, двигавшимися в сторону центра Москвы. В результате аварии пострадавших нет, транспортные средства получили технические повреждения», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд водителя автомобиля ВАЗ-2115 на полосу встречного движения.

«По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», – заключается в материале.

Вечером 3 июня на Кутузовском проспекте произошла еще одна авария с участием автобуса, маршрутки и такси, в ней никто не пострадал.