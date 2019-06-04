РИАМО - 4 июн. В Троицком и Новомосковском округах столицы запустят движение по девяти новым автобусным маршрутам, ежедневно транспортом будут пользоваться свыше 11 тысяч пассажиров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории Троицкого и Новомосковского административных округов запустят еще девять автобусных маршрутов. Они соединят поселения с железнодорожными платформами и станциями метро», - говорится в сообщении.

Автобусы будут ходить до платформ «Щербинка» и «Крекшино», доезжать до поселков Переделкино, Ватутинки и Первомайское, а также до станций метро «Теплый Стан», «Новопеределкино», «Говорово» и до района Солнцево.

«Автобусы начнут перевозить пассажиров по девяти маршрутам до конца года. На днях будут определены частные компании-перевозчики, которые станут обслуживать эти направления», — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

На линии выйдут современные и комфортабельные автобусы экологического класса «Евро-5». Транспорт оснастят системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, а также информационными табло и электронными указателями маршрута. В автобусах будет действовать единая для города система оплаты проезда. В них также предусмотрят пандусы для удобства маломобильных горожан и пассажиров с детскими колясками.

«На восьми маршрутах запустят автобусы среднего класса (они вмещают не менее 60 человек), на одном — большого класса (могут перевозить не менее 85 человек). Всего начнут курсировать 47 автобусов. Ожидается, что ежедневно ими будут пользоваться более 11 тысяч человек. В утренние и вечерние часы пик интервалы движения транспорта составят от восьми минут до получаса в зависимости от интенсивности пассажиропотока», - добавляется в материале.

В декабре прошлого года на территории ТиНАО запустили движение по 13 новым автобусным маршрутам. Транспорт следует до Троицка, деревень Пучково и Шеломово, поселения Киевский, а также до железнодорожных станций «Крекшино», «Щербинка», «Бекасово-1» и «Бекасово-Сортировочное». Десять направлений связали поселения округов, еще три — населенные пункты с ближайшими станциями метро. Ими пользуются около 100 тысяч человек каждую неделю.