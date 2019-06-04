РИАМО – 4 июн. В Москве на новых выездных площадках для регистрации брака, которые открылись 4 мая, уже провели свадьбу более 350 пар, а также две тысячи пар подали заявление, чтобы пожениться в необычных местах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Более 350 пар уже сыграли свадьбу на новых площадках для регистрации брака, которые начали работать 4 мая. Поклонники спорта теперь могут заключить брак на стадионе «Спартак» и на территории спорткомплекса «Лужники», ценители искусства – в театре «Школа современной пьесы», любители природы – на фоне аквариума с косатками в «Москвариуме», а те, кому хочется романтики, – на смотровой площадке Останкинской телебашни или под большим куполом звездного неба в Московском планетарии», – говорится в сообщении.

Подать заявление о регистрации брака можно в соответствующем каждой площадке отделе ЗАГС или в электронном виде на едином портале госуслуг. Регистрацию брака на новых площадках проводят сотрудники столичных отделов ЗАГС.

«Церемонии регистрации брака на новых площадках проходят всего лишь месяц, но уже очевидно, насколько эта услуга пользуется популярностью у молодоженов. В мае 353 пары сыграли свадьбы, а еще почти две тысячи пар уже подали заявление и собираются пожениться в ближайшее время», – поясняли в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Так как новые площадки располагаются в действующих учреждениях культуры, на стадионах и в других общественных местах, то регистрации браков проводят в свободное от намеченных мероприятий время.

«Первые свадебные церемонии на новых площадках прошли накануне праздника Красная горка. В этом году праздник выпал на 4 мая. По случаю открытия для молодоженов подготовили специальную программу. На стадионе «Спартак», например, женихи и невесты поучаствовали в соревнованиях по чеканке мяча, посмотрели выступления чирлидеров и Забиваки – символа чемпионата мира по футболу 2018 года», – уточняется в материале.

Кроме того, в «Москвариуме» во время церемонии бракосочетания влюбленным показали костюмированное шоу «Шествие морских обитателей». В Московском планетарии церемонию устроили на фоне тематических декораций с изображениями инопланетян, космических кораблей и планет Солнечной системы. В день открытия на новых площадках сыграли свадьбу 150 пар. Всего накануне праздника Красная горка в Москве поженились более 500 пар.