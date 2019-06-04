РИАМО – 4 июн. На ВДНХ с 7 июня по 8 сентября будет проходить фестиваль духовых оркестров, гости смогут бесплатно послушать музыкальные коллективы из разных стран каждую пятницу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фестиваль духовых оркестров на ВДНХ в этом году пройдет с 7 июня по 8 сентября. Гостей выставки приглашают на пятничные выступления музыкальных коллективов из разных стран. Также послушать трубачей, тромбонистов, кларнетистов и других музыкантов можно будет в День России, 12 июня. А 7 и 8 сентября состоится двухдневный гала-концерт в честь Дня города. Вход на все события фестиваля будет свободным», – говорится в сообщении.

Кроме того, в текущем году на фестивале выступят известные духовые оркестры из России, Европы и Америки.

«Традиционно участники фестиваля не ограничиваются рамками одного жанра и исполняют классику, джаз, рок, поп, фолк и военную музыку. Некоторые духовые оркестры выступают в сопровождении ударных и струнных инструментов», – поясняется в материале. В честь 80-летнего юбилея ВДНХ организаторы пригласили на фестиваль лучшие оркестры, которые прежде уже участвовали в проекте, а также ярких новых музыкантов.

«Уже известно расписание июньских концертов фестиваля. Все они пройдут на Главной аллее ВДНХ. 7 июня музыкальный праздник откроет выступление Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Музыканты этого уникального коллектива виртуозно воспроизводят по памяти 40 военных маршей. Они не только регулярно дают концерты в Государственном Кремлевском дворце, но и гастролируют по всему миру. Выступление начнется в 18:00 возле Центрального павильона №1», – добавляется в сообщении.

Также в День России, в 14:00 перед аркой главного входа на ВДНХ будет играть Государственный духовой оркестр России. Он исполнит музыку из фильмов «Я шагаю по Москве», «О бедном гусаре замолвите слово», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие известные мелодии.

А 14 июня гости ВДНХ проведут летний пятничный вечер под аккомпанемент ансамбля медных духовых инструментов под названием New Life Brass. Выступление состоится у фонтана «Каменный цветок» в 18:00. Также московские волынщики представят на ВДНХ свои рок-вариации. Коллектив выступит 21 июня в 18:00 около фонтана «Дружба народов».

Первыми иностранными участниками фестиваля станут музыканты оркестра Panda's Cover Gang. Французский ансамбль даст концерт на Центральной аллее ВДНХ 28 июня в 18:00. Коллектив исполняет мировые хиты – от рока до электронной музыки.

Ежегодный международный фестиваль духовых оркестров на ВДНХ – это редкая возможность увидеть и услышать лучшие духовые оркестры страны под открытым небом. Впервые серия музыкальных концертов прошла на ВДНХ в 2015 году.

Год назад в рамках проекта состоялось 18 бесплатных концертов, на которых выступили 20 духовых оркестров. В прошлом сезоне фестиваль посетили пять тысяч зрителей.