РИАМО - 4 июн. На полигоне ЛИИ имени Громова в подмосковных Луховицах обнаружили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны, еще один снаряд обнаружили в Солнечногорске, все они не представляют опасности для жизнедеятельности, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Третьего июня в 13:46 поступило сообщение об обнаружении семи боеприпасов времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений - пять километров. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на 4 июня», - говорится в сообщении.

Кроме того, 3 июня в деревне Пешки Солнечногорска обнаружен артиллерийский снаряд, который также не представляет угрозы для жизнедеятельности. Его уничтожение запланировано на вторник.