РИАМО - 4 июн. Ко Дню России в Москве и Подмосковье изменят расписание пригородных электропоездов, пассажирам будет удобно выехать за город и вернуться обратно в столицу, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Ко Дню России скорректируют график движения пригородных поездов. Изменения коснутся всех направлений Московской железной дороги: Смоленского (Белорусского), Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского и Ярославского», - говорится в сообщении.

В этом году праздник выпал на середину недели — среду. Накануне Дня России, 11 июня, все электрички будут следовать по расписанию пятницы. Как и в конце рабочей недели, перед праздниками увеличивается число пассажиров, которые отправляются из города в область. А 12 июня электрички будут ходить по графику воскресенья. В этот день многие люди будут возвращаться в Москву.

«В праздничные дни мы традиционно корректируем расписание движения поездов таким образом, чтобы жителям Москвы и Подмосковья было удобнее планировать свои поездки. В пятничном графике предусмотрено больше поездов, которые едут в область, а в воскресном расписании — больше электричек до столицы», — добавляется в сообщении.

Уточнить актуальное расписание пригородных поездов можно будет накануне Дня России на сайте Центральной пригородной пассажирской компании, в мобильном приложении перевозчика, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Помимо этого, график движения поездов изменится и на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги.

«Двенадцатого июня все обычные электрички и скоростные составы «Ласточка» на участке Москва — Тверь (Конаково) станут курсировать по графику выходного дня», — отмечается в сообщении.

Актуальное расписание поездов на Ленинградском направлении можно посмотреть на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

С 8 июня ЦППК запускает летние экскурсии из столицы в города Московской, Рязанской и Тульской областей. Участники туров поедут в путешествие на экспрессах, которые обслуживают действующие маршруты на Московской железной дороге. У всех пассажиров будут свои места в поезде. Каждая группа отправится в тур в сопровождении профессионального гида.

Поездки будут длиться один или два дня в зависимости от выбранной программы. В стоимость тура входят билеты на поезд и в музеи, трансфер и питание, а если поездка двухдневная, то и проживание в отеле. Например, на электричках можно будет отправиться посмотреть на альпака на подмосковной ферме или присоединиться к гастрономическому туру в Коломну и Тулу. Экскурсии планируют проводить до сентября.