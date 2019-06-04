РИАМО - 4 июн. Во вторник в Подмосковье и Москве ожидается солнечная погода без осадков, максимальная температура воздуха составит 26 градусов, в то же время повышенный фон атмосферного давления может стать причиной недомогания, появления симптомов ухудшения самочувствия у некоторых людей, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При малооблачной погоде обойдется без осадков. С южным ветром в регион начнет поступать теплый воздух, а в совокупности еще и с летним солнцем воздух в столице в послеполуденные часы прогреется до 23-25, по области - до 21-26 градусов. Ветер южный, 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление еще повысится и в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 30%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что внешним неблагоприятным фактором такой погоды остается повышенный фон атмосферного давления, что и может стать причиной недомогания, появления симптомов ухудшения самочувствия у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями.

Наиболее уязвимы люди с гипертонической и ишемической болезнью, нарушениями сердечного ритма, гипотоники - у них возможны появления приступов мигрени, скачки артериального давления, учащение сердцебиения, слабость и головокружение. Следует нормализовать артериальное давление, купировать боли, ограничить физические нагрузки. Помогут и домашние средства, а также по возможности прогулки на свежем воздухе.