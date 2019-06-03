РИАМО - 3 июн. Каждый день по Московской кольцевой автодороге проезжает 1,36 миллиона машин, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«Чуть меньше половины из них – авто из Москвы, 51% – другие регионы. Москва большая. Регионы – еще больше», –говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как власти будут решать проблему пробок и аварий на МКАД. По словам градоначальника, продолжится улучшение освещения на потенциально опасных участках трассы, а также реконструкция развязок.

Сейчас в стадии проектирования и строительства находятся семь развязок МКАД с городскими магистралями.