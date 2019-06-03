РИАМО - 3 июн. Каждый день по Московской кольцевой автодороге проезжает 1,36 миллиона машин, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как власти будут решать проблему пробок и аварий на МКАД. По словам градоначальника, продолжится улучшение освещения на потенциально опасных участках трассы, а также реконструкция развязок.
Сейчас в стадии проектирования и строительства находятся семь развязок МКАД с городскими магистралями.
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