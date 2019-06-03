РИАМО - 3 июн. Еще два многоквартирных жилых дома обанкротившегося застройщика Urban Group, введенных в эксплуатацию в мае 2019 года, поставили на кадастровый учет, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Как уточняется в материале, речь идет о доме №6 в ЖК «Митино О2» и доме №7 в ЖК «Опалиха О3».

«В результате постановки на государственный кадастровый учет более 1 тысячи квартир могут быть оформлены в собственность, правообладатели теперь могут распоряжаться своей недвижимостью. Например, совершать сделки купли-продажи, оформлять дарение или совершать другие юридически значимые действия», – подчеркнула министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В текущем году дольщикам объектов Urban Group в Подмосковье выдадут 5,5 тысяч ключей.

Ранее заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко поручил жестко следить за выполнением графика по достройке домов компании Urban Group и работать в постоянной коммуникации с дольщиками.