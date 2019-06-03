РИАМО - 3 июн. Коммерческий банк «Восточный» получил штраф в размере 350 тысяч рублей по ранее возбужденному делу о нарушении федерального закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

«Московское областное УФАС признало банк нарушившим часть 7 статьи 5 и часть 3 статьи 28 закона о рекламе при распространении СМС-рекламы кредита без указания всех существенных условий, влияющих на его фактическую стоимость», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, сокрытие деталей с условиями приобретения и использования о товаре может привести к заблуждению клиента о его реальной стоимости. За такой проступок физические лица штрафуют на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, а юридические — на сумму от 300 до 800 тысяч рублей.

Сотрудники банка «Восточный» должны были указать в своей рекламе все условия, которые влияют на полную стоимость денежного кредита.

«Согласно части 3 статьи 28 Закона о рекламе если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита (займа), определяемую в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», для заемщика и влияющие на нее», — напоминается в материале.