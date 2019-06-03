РИАМО – 3 июн. Гражданку Украины, которая оставила двух малолетних детей в хостеле в подмосковных Котельниках, арестовали на два месяца, передает РИА Новости.

Женщина оставила двоих малолетних детей, мальчика и девочку, в хостеле Котельников и не вернулась за ними. Сотрудники не сразу обратились в полицию. Женщину задержали в Видном. В отношении нее возбудили уголовное дело и предъявили обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и в оставлении их в опасности.

«Судом в отношении матери, оставившей в хостеле города Котельники своих годовалых детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, во время допроса женщина свою вину не признала, заявив, что дети находились с няней по договоренности за денежное вознаграждение.