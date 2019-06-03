РИАМО - 3 июн. В Подмосковье индивидуальные предприниматели в сфере таксомоторных перевозок могут перейти на специальный налоговый режим, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 1 января 2019 года в четырех субъектах РФ, в том числе в Московской области, стартовал эксперимент по применению нового налогового режима «Налог на профессиональный доход».

«Индивидуальные предприниматели могут добровольно перейти на специальный налоговый режим – платить только налог на профессиональную деятельность. Минимальная ставка налога – 4% для физических лиц, 6% - для ИП и юридических лиц. В случаях отсутствия заказов у водителя такси налог не оплачивается», – отмечается в материале.

Не перешедшие на новый режим налогоплательщики будут платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке, чтобы избежать ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

Регистрация самозанятых осуществляется без посещения налоговых органов через мобильное приложение «Мой налог». Такой налоговый режим не требует представления отчетов и декларации в налоговые органы. Всю необходимую информацию можно получить на сайте npd.nalog.ru.

«В случае принятия ИП решения о переходе на режим для самозанятых необходимо в течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход уведомить налоговый орган о прекращении применения других специальных налоговых режимов», – уточняется в материале.