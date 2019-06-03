РИАМО - 3 июн. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление срока ареста бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, которого обвиняют в мошенничестве, сообщает ТАСС.

7 мая суд продлил срок ареста Шестуна на месяц, а всего - до 12 месяцев.

«Постановление Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты – без удовлетворения», – сказал собеседник агентства.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Ранее ему предъявили обвинения в совершении мошенничества, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности. Фигурантами уголовного дела также являются Борис Криводубский и Сергей Самсонов.

Шестун и его супруга настаивали на незаконности заявленных к ним требований и просили суд отклонить иск.

По версии следствия, в 2010-2011 годах глава Серпуховского района (сейчас городской округ Серпухов) Александр Шестун провел силами районной администрации неофициальную проверку деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта с целью установления сумм поступления и расходования денежных средств. Получив необходимую информацию, Шестун предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство фактическому руководителю данной организации.

В начале апреля Красногорский суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии у Шестуна имущества на 10 миллиардов рублей.