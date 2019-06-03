РИАМО – 3 июн. На портале «Добродел» в рамках ежегодного смотра-конкурса проходит голосование за лучший парк культуры и отдыха Подмосковья, оно продлится до 30 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Во время смотра каждый желающий сможет проголосовать за лучший по его мнению парк. На голосовании представлены 95 парков в 49 муниципальных образованиях Московской области. Тот парк, который наберет большее количество голосов, получит приз в номинации «Наш парк».

«С 2019 года мы поменяли поход к благоустройству парков. Теперь для получения субсидии из областного бюджета на благоустройство парка обязательным критерием становится разработка концепции развития всей территории парка, согласование ее с министерством благоустройства и обсуждение с жителями», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Паркам-лидерам присудят различные премии и финансовое вознаграждение: «Лучший парк культуры и отдыха» – 25 миллионов рублей, «Лучшая концепция развития парка культуры и отдыха» – в объеме до 50% от стоимости реализации концепции за счет средств областного бюджета, но не более 150 миллионов рублей на срок до двух лет, «За лучший проект «Танцевальная площадка» – 5 миллионов рублей.

В прошлом году объем выплат в данных номинациях составил 14 миллионов, 10,5 миллиона и 1 миллион рублей соответственно. С этого года министерство благоустройства вводит новую номинацию «Наш парк», победителя которой выбирают сами жители.