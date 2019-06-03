РИАМО - 3 июн. На 97-м километре МКАД в районе природного парка «Лосиный остров» произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего одна из машин загорелась, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На 97-м километре МКАД столкнулись два транспортных средства, после чего произошло возгорание одного из автомобилей. В результате аварии никто не пострадал», – сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают городские экстренные службы.