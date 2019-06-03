РИАМО – 3 июн. С 2013 года в России зафиксирован почти двукратный рост числа граждан, больных ожирением, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В динамике с 2013 года отмечен рост в 1,7 раза показателей заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом», – говорится в докладе Роспотребнадзора.

Кроме того, специалисты зафиксировали увеличение числа страдающих ожирением подростков. С 2013 года показатель заболеваемости впервые вырос среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

На сегодняшний день свыше 30 российских регионов имеют высокие показатели заболеваемости ожирением. Лидирующие позиции занимают Ненецкий автономный округ, Новгородская, Калининградская и Вологодская области, город Санкт-Петербург, Алтайский край.

Примечательно, что Москва не попала в число регионов с высокой долей страдающих ожирением.

В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией Роспотребнадзор намерен расширить лабораторный контроль качества пищевой продукции, а также провести мониторинг питания в регионах.