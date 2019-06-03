РИАМО - 3 июн. Подмосковные власти на регулярной основе оказывает материальную поддержку социальному бизнесу, благодаря чему соцпредпринимательство становится более популярным в регионе, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В рамках Российской недели предпринимательства прошел всероссийский форум «Социальное предпринимательство: время действовать». По словам Хромова, главной целью форума было создание единой информационно-коммуникационной и практико-ориентированной площадки для социальных предпринимателей.

«Социальное предпринимательство набирает свою популярность. И правительство Московской области оказывает регулярную поддержку соцбизнесу. За прошедшие пять лет на поддержку социального предпринимательства было выделено порядка 430 миллионов рублей. В 2019 году на эти цели направлено еще 100 миллионов рублей и планируется, что количество получателей поддержки составит не менее 70», - сказал Хромов.

Он добавил, что благодаря оказанной господдержке за пять лет в Подмосковье социальным бизнесом было создано около 2 тысяч новых рабочих мест.

В Подмосковье социальными предпринимателями считают тех, чья деятельность связана с социальным обслуживанием граждан, здравоохранением, реабилитацией инвалидов, физкультурой и оздоровлением, ремесленничеством. Также в эту категорию попадают детские центры, кружки, секции, школы-студии и производство медицинских и протезно-ортопедических изделий.

Для того чтобы стать социальным предпринимателем, необходимо выполнять хотя бы одно из следующих условий: обеспечивать занятость социально незащищенных групп граждан, либо предоставлять услуги таким гражданам.