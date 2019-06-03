РИАМО – 3 июн. Новый детский сад, расположенный в деревне Дрожжино Ленинского района, получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Детский сад, рассчитанный на 225 мест, возведен в жилом комплексе «Бутово парк – 2». В здании обустроены групповые ячейки с игровыми и спальнями, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения», – отметил начальник Главного управления Госстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь объекта составила 4114 квадратных метров.

Специалисты благоустроили прилегающую территорию: установили на ней теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, места для отдыха, а также обустроили тротуары и провели озеленение.

ООО «Лотан» выступило в качестве застройщика дошкольного образовательного учреждения.