РИАМО – 3 июн. В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Королев включено 36 многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в городском округе Королев выделили более 460 миллионов рублей», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Из данной суммы более 32 миллионов рублей направят на ремонт кровель в семи многоквартирных домах, более 98 миллионов рублей – на ремонт внутридомовых инженерных систем в восьми МКД.

На ремонт фасада в 13 МКД выделили более 44 миллионов рублей, фасад утеплят в одном МКД на сумму более 24 миллионов рублей, на ремонт фундамента 12 многоквартирных домов направят более 3 миллионов рублей.

Подвальное помещение отремонтируют в одном МКД на сумму более 2 миллионов рублей, а на замену лифтового оборудования в 20 домах будет направлено более 216 миллионов рублей.

По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ победителем признана организация АО «ТКРОС». В настоящее время фондом и подрядной организацией выполняются мероприятия по согласованию планов-графиков производства работ.

В программу капитального ремонта прошлого года в городском округе Королев было включено 16 МКД по общестроительным работам и 49 МКД по замене лифтов.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей.