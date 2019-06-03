РИАМО – 3 июн. В лесу около деревни Сераксеево подмосковного Серпухова сотрудники лесничества «Русский лес» спасли маленького лисенка, который запутался в сетке и не мог выбраться из ловушки самостоятельно, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«При виде людей обессиленный детеныш даже не мог подать голос и только беспомощно дергал лапками. Было видно, что в плен попал он давно и участь, которая его ожидала, была незавидной», – говорится в сообщении.

Специалисты лесного хозяйства, не теряя времени, приступили к спасению детеныша. Во время спасательной операции они, соблюдая необходимые меры безопасности, перерезали опутывавшие лисенка веревки и выпустили его на свободу.

«Филиал «Русский лес» напоминает всем, что бережное отношение к природе родного края – показатель нашей культуры и любви к родине», – добавляется в материале.

Лесничество «Русский лес» расположено в южной части Московской области на территории городских округов Серпухов и Ступино, где основная часть лесных площадей сосредоточена вдоль левого берега реки Ока.